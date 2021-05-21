Жительница Старошайговского района принесла в банк фальшивую денежную купюру

В Старошайговском районе местная жительница принесла в банк фальшивую денежную купюру.

Некоторое время назад жительница указанного района пришла в банк, дабы оплатить транспортный налог. Сотрудниками финансового учреждения было установлено, что предъявленная посетительницей банкнота номиналом 5 тыс. рублей является фальшивой.

Выяснилось, что купюру женщине дал муж, который получил её в качестве зарплаты. Кассиром организации, сотрудником которой является мужчина, было установлено, что банкноту предоставил 54-летний гражданин. Последний сообщил, что купюру он получил в Москве за выполнение строительных работ.

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Источник: 13.мвд.рф