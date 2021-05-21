В Рузаевке слесарь подозревается в краже

В Рузаевке сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в совершении кражи.

На днях 49-летний гражданин, который работает слесарем на сельскохозяйственном предприятии, похитил 45 метров транспортерной цепи. Мужчина стал хранить имущество в помещении, которое никем не используется, планируя его в последующем сдать в пункт приема металлолома.

Сумма ущерба, причиненного сельскохозяйственному предприятию, составила 60 тыс. рублей.

Слесарь был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф