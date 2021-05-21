В Саранске заведующая библиотекой стала жертвой мошенников

В Саранске очередной жертвой телефонных мошенников стала заведующая библиотекой.

Недавно 46-летней гражданке, которая является заведующей библиотекой, позвонил неизвестный гражданин. Последний представился сотрудником правоохранительных органов, после чего сообщил о предпринимаемой мошенниками попытке оформить кредит на имя горожанки. Затем незнакомец посоветовал женщине следовать указаниям якобы работника банка, который в итоге связался с ней спустя несколько минут.

Действуя исключительно в рамках советов второго звонившего, горожанка оформила кредит в размере 985 тыс. рублей. Затем гражданка через терминал, установленный в торговом центре, перечислила деньги на продиктованный якобы сотрудником банка счет, который он назвал безопасным.

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Источник: 13.мвд.рф