В Мордовии местный житель оплатил долг по алиментам после вмешательства судебных приставов

В Мордовии принятые судебными приставами меры побудили местного жителя погасить задолженность по алиментам.

На протяжении длительного периода времени житель республики, игнорируя свои родительские обязательства, не платил алименты на содержание ребенка. К моменту достижения последним совершеннолетнего возраста сумма задолженности составила 131 тыс. рублей.

Судебным приставом было принято решение о взыскании денег со счетов мужчины в финансовых учреждениях, а также из его зарплаты. Когда часть задолженности была погашена, гражданин внес оставшуюся сумму.

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Источник: r13.fssp.gov.ru