В Мордовии полицейские выявили факты незаконного вылова стерляди

На территории Мордовии сотрудниками правоохранительных органов были зафиксированы факты незаконного вылова стерляди.

В Большеберезниковском районе республики четверо местных жителей в июле нынешнего года начали на противозаконных основаниях ловить стерлядь. Рыбу и черную икру мужчины затем сбывали через своих знакомых. Данная коммерческая деятельность, основывающаяся на грубом нарушении действующего законодательства в сфере добычи водных ресурсов, была пресечена правоохранителями в октябре.

Кроме того, было установлено, что содействие указанным жителям Мордовии в их преступном деле оказывал сотрудник полиции.

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Источник: 13.мвд.рф