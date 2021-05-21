Сотрудники МВД провели встречу со студентами Саранского кооперативного института

В Саранске представители МВД провели встречу со студентами местного кооперативного института, которые учатся на юристов и специалистов в сфере экономической безопасности.

Стражи порядка рассказали студентам об особенностях служебной деятельности, направленной на расследование преступлений экономического характера, а также злодеяний, относящихся к группе коррупционных.

Отдельное внимание было уделено преступлениям мошеннической направленности, которые совершаются в дистанционном формате.

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Источник: 13.мвд.рф