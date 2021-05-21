Житель Саранска подозревается в краже строительных лесов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов привлекли к уголовной ответственности мужчину, который подозревается в краже строительных лесов.

Полицейские выяснили, что 45-летний житель Саранска, проезжая мимо предприятия, обратил внимание на строительные леса, изготовленные из металла и никем не использующиеся. На территории завода горожанин договорился с заместителем директора о предоставлении ему лесов на правах аренды под предлогом строительства дома.

В итоге житель Саранска на нанятом грузовике вывез строительные леса в пункт приема металлолома, получив за это 35 тыс. рублей, которые потратил на личные нужды.

Расследование уголовного дела в отношении горожанина продолжается.

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Источник: 13.мвд.рф