Житель Рузаевского района стал жертвой мошенника

В Рузаевском районе безработный местный житель лишился денег, поверив мошеннику.

Недавно 45-летний житель села Трускляй, не имеющий постоянного места работы, на сайте, посвященном биржевой торговле, оформил своего рода анкету для участия в торгах, указав данные банковской карты.

Затем с мужчиной связался неизвестный гражданин, представившийся работником брокерской конторы. Незнакомец предложил сельчанину вложить 100 долларов для того, чтобы начать участвовать в торгах. Мужчина принял данное предложение, продиктовав собеседнику CVC-код, указанный на обороте карты. После того, как деньги были списаны, мошенник перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф