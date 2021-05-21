В Саранске мужчину осудили за покушение на убийство и незаконное хранение оружия

В Саранске был приговорен к нескольким годам тюремного заключения мужчина, который пытался убить знакомого и незаконно хранил оружие.

В первой половине мая нынешнего года 46-летний гражданин встретился со своей бывшей сожительницей и её знакомым. Горожане беседовали в салоне автомобиля, припаркованного возле магазина, расположенного по адресу – проспект 60-летия Октября. В определенный момент между собеседниками вспыхнула ссора. В процессе словесной перепалки 46-летний гражданин достал имевшийся при себе обрез охотничьего ружья и произвел выстрел в сторону оппонента. Женщина при попытке отвести оружие получила ранение кисти.

Выяснилось, что обрез преступник хранил незаконно.

Суд, ознакомившись с материалами уголовного дела, принял решение о назначении злоумышленнику наказания в виде 6 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф