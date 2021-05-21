В Мордовии сотрудникам следственного изолятора рассказали о ПДД

В Мордовии было проведено занятие по ПДД в следственном изоляторе № 1.

Рассматриваемое занятие было направлено на предупреждение ситуаций, которые могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия с участием как личных автомобилей сотрудников ФСИН, так и служебных транспортных средств.

Инспектор ГИБДД Ольга Аносова рассказали об основных факторах, провоцирующих автомобильные аварии, а также привела конкретные примеры.

Также в рамках занятия состоялся просмотр документального фильма соответствующей тематики.

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Источник: 13.fsin.gov.ru