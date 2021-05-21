В Саранске 35-летняя женщина подозревается в краже

В Саранске стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в причастности к совершению кражи.

В сентябре нынешнего года 35-летняя жительница Саранска, не имеющая постоянного места работы, проводила время в одном из кафе города. Женщина в определенный момент примкнула к компании ранее незнакомых ей граждан. После того, как заведение закрылось, группа посетителей, к которой примкнула горожанка, отправилась на такси в квартиру одного из них.

Находясь в жилье одного из своих новоиспеченных знакомых, 35-летняя горожанка в момент, когда владелец квартиры вместе с товарищами вышел на балкон, похитила его мобильный телефон и сумку, а затем скрылась.

После этого подозреваемая выбросила сумку в урну, предварительно забрав из неё денежные средства в сумме 2 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф