Безработный житель Рузаевского района подозревается в незаконном хранении конопли

В Рузаевском районе безработный молодой человек был уличен в причастности к незаконному хранению марихуаны.

Летом нынешнего года 24-летний житель указанного района, не имеющий постоянного места работы, на одном из сайтов заказал семена конопли. Затем парень, используя специальное оборудование, культивировал растения, после чего высушил их и стал хранить для последующего личного потребления.

Полицейские изъяли у молодого человека марихуану массой 123,1 г.

В отношении жителя Рузаевского района было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф