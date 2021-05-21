Безработный житель Рузаевского района подозревается в незаконном хранении конопли

В Рузаевском районе безработный молодой человек был уличен в причастности к незаконному хранению марихуаны.
Летом нынешнего года 24-летний житель указанного района, не имеющий постоянного места работы, на одном из сайтов заказал семена конопли. Затем парень, используя специальное оборудование, культивировал растения, после чего высушил их и стал хранить для последующего личного потребления.
Полицейские изъяли у молодого человека марихуану массой 123,1 г.
В отношении жителя Рузаевского района было возбуждено уголовное дело.
Также читайте о том, что в Саранске 35-летняя женщина подозревается в краже.
Источник: 13.мвд.рф