Житель Мордовии, решивший купить ошейник для собаки, стал жертвой мошенников

В Мордовии мужчина лишился денежных средств при попытке приобрести ошейник для собаки.

Недавно 37-летний житель Мордовии на популярном сайте обнаружил объявление о продаже собачьего ошейника с функцией отслеживания местонахождения животного. Мужчина связался с продавцом и перечислил ему в качестве оплаты денежные средства в сумме 30 тыс. рублей. После этого автор объявления перестал выходить на связь, так и не прислав товар.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия, направленные на установление личности гражданина, причастного к мошенничеству.

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Источник: 13.мвд.рф