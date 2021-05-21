В Саранске женщина, пострадавшая в результате ДТП, получила моральную компенсацию

В Саранске женщина, которая пострадала в результате ДТП, получила моральную компенсацию.
Некоторое время назад на улице Лихачева женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки «Рено», проигнорировав требование о необходимости уступить дорогу пешим участникам дорожного движения на пешеходном переходе, сбила горожанку. После этого виновница инцидента заплатила пострадавшей в качестве возмещения причиненного вреда 90 тыс. рублей.
Затем женщина, попавшая под колёса машины, подала иск в суд о взыскании моральной компенсации. Суд, частично удовлетворив данный иск, обязал виновницу ДТП выплатить 60 тыс. рублей.
Владелица иномарки выплатила компенсацию.
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Источник: r13.fssp.gov.ru