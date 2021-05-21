В Саранске полицейские встретились со студентами музыкального училища

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели профилактическое мероприятие в местном музыкальном училище.
Майор полиции Ирина Грабчук рассказала студентам указанного училища о том, какие меры наказания уголовного и административного характера применяются в отношении несовершеннолетних граждан, которые допускают разного рода нарушения действующего законодательства.
Отдельное внимание было уделено правонарушениям, которые подростки допускают в виртуальном пространстве.
Кроме того, сотрудница правоохранительных органов обратила внимание на мелкие преступления в сфере незаконного присвоения имущества, а также на хулиганство.
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Источник: 13.мвд.рф