В Саранске с акционерного общества взыскали 210 тысяч рублей за повреждение автомобиля

В Саранске местный житель получил компенсацию за повреждение транспортного средства.

Летом нынешнего года на автомобиль жителя Саранска, припаркованный возле многоквартирного дома, упало стекло, а затем рухнул алюминиевый профиль. Ответственность за данный инцидент понесло акционерное общество, которое суд обязал выплатить владельцу транспортного средства компенсацию в размере 210 тыс. рублей.

В добровольном порядке акционерное общество не стало выполнять возложенные на него судебные обязательства. После вмешательства судебных приставов задолженность была погашена.

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Источник: r13.fssp.gov.ru