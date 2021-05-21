Комплекс «Дорожный пристав» продолжает работу на дорогах Саранска

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами провели рейды с использованием комплекса «Дорожный пристав».

Во время проведения рассматриваемого мероприятия было выявлено порядка 25 транспортных средств, которые принадлежат должникам. На четыре автомобиля был наложен арест. Владельцы этих транспортных средств имеют задолженности по кредитам и коммунальным платежам.

Кроме того, было изъято одно транспортное средство. Владелец данного автомобиля задолжал более 600 тыс. рублей по кредиту.

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Источник: r13.fssp.gov.ru