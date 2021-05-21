Прокуратура Кочкуровского района выявила нарушение законодательства в сфере обеспечения многодетных семей земельными участками

В Кочкуровском районе сотрудниками прокуратуры был зафиксирован факт нарушения законодательства, выразившийся в том, что не были обеспечены земельными участками многодетные семьи.

Администрация указанного района в рамках срока, предусмотренного нормами действующего законодательства в обозначенной выше сфере, не сформировала земельные участки для передачи многодетным семьям.

В результате принятых прокуратурой мер реагирования на факт игнорирования закона нарушение было устранено.

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Источник: epp.genproc.gov.ru