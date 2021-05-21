В Рузаевке водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Рузаевке из-за нарушения ПДД, допущенного водителем иномарки, была травмирована женщина.

Утром 23 октября 69-летний водитель автомобиля марки «Рено» во время движения по улице Маяковского, то ли намереваясь успеть совершить потенциально опасное действие без негативных последствий, то ли просто игнорируя ПДД, не думая о том, к чему может привести его поведение, сбил 31-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в больницу. Известно, что госпитализация женщине не понадобилась.

Автомобилист был привлечен к административной ответственности.

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Источник: гибдд.рф