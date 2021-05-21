В Торбеевском районе в ДТП пострадал 34-летний автомобилист

В Торбеевском районе 34-летний автомобилист едва не загнал себя в могилу из-за превышения скорости.

Поздним вечером 23 октября в районе 10-го километра дороги между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал» был замечен автомобиль марки «Ниссан», съехавший с проезжей части в кювет. Позже выяснилось, что также имело место опрокидывание транспортного средства.

Иномаркой управлял 34-летний гражданин. Мужчина доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Степень тяжести полученных автомобилистом травм оказалась не настолько значительной, чтобы госпитализировать его.

Сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель иномарки двигался на высокой скорости, из-за чего ему в определенный момент не удалось справиться с управлением.

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Источник: гибдд.рф