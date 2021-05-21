В Саранске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Октябрьском районе Саранска на минувших выходных произошло ДТП на пешеходном переходе.

Днём 23 октября в одну из больниц Саранска с улицы Волгоградской была доставлена 35-летняя женщина. Горожанка не смогла перейти проезжую часть по пешеходному переходу, но её вины в этом нет и быть не могло с учетом совершаемых ею действий. Женщина оказалась под колёсами автомобиля марки «Хонда», 24-летний водитель которого не уступил ей дорогу вопреки требованиям, предусмотренным ПДД.

После получения необходимой медицинской помощи пострадавшая отправилась домой.

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Источник: гибдд.рф