В Атяшевском районе был задержан пьяный тракторист

По одному из населенных пунктов Атяшевского района на прошлых выходных разъезжал пьяный тракторист.

Субботнее утро в селе Киржеманы указанного района для 54-летнего водителя трактора казалось беззаботным и предельно спокойным до момента встречи с сотрудниками Госавтоинспекции. Последние, остановив транспортное средство, выяснили, что упомянутый мужчина отправился в путь, предварительно употребив спиртное в значительном объеме.

В ближайшее время любитель пьяных поездок понесет ответственность за свои действия, которые в случае определенного стечения обстоятельства могли бы стать причиной ДТП.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали 23-летний парень и 24-летняя девушка.

Источник: гибдд.рф