Житель Саранска выбросил с седьмого этажа котенка

В Саранске стражами порядка было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

В конце сентября из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома, находящегося по адресу – проспект 70-летия Октября, был выброшен котенок. Животное подобрала случайная прохожая, которая доставила его в ветеринарную клинику. Спустя некоторое время котенок умер от полученных в результате падения травм.

Выяснилось, что животное выбросил 34-летний мужчина. В день происшествия его сожительница принесла домой котенка. Мужчина, пребывавший в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, не одобрил данное действие, призвав гражданскую жену унести питомца обратно. Последняя ответила отказом. После этого горожанин выбросил животное.

Свою вину мужчина не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф