Жительница Рузаевки перечислила мошенникам более 770 тысяч рублей

В Рузаевке местная жительница перечислила деньги мошенникам, полагая, что таким путем она обеспечивает свою экономическую безопасность.

Недавно незнакомец для убедительности и создания иллюзии правдивости всего им запланированного к сообщению представился сотрудником правоохранительных органов, а затем предупредил об опасности, исходящей от неких мошенников, пытающихся оформить кредит на имя 53-летней гражданки.

Последняя, поверив в достоверность сказанного якобы полицейским, стала следовать его указаниям, что в итоге привело к тому, что она в ближайшем банке взяла в кредит денежные средства в сумме 772 тыс. рублей, которые затем перечислила на продиктованные незнакомцем счета. После этого собеседник перестал выходить на связь.

Также читайте о том, что житель Саранска выбросил с седьмого этажа котенка.

Источник: 13.мвд.рф