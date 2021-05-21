Жителя Мордовии осудили за кражу денег с банковской карты

В Темникове местный житель был признан виновным в похищении денежных средств с чужой банковской карты.

В конце мая нынешнего года 36-летний гражданин возле продуктового магазина обнаружил мобильный телефон, в чехле которого была банковская карта. Вместо того, чтобы, проявив гражданскую правовую сознательность, отнести находку в отделение полиции, мужчина решил использовать её для удовлетворения личных корыстных потребностей. Зная, что с помощью карты можно совершать покупки стоимостью до 1 тыс. рублей без введения пин-кода, преступник на протяжении нескольких дней за чужой счет покупал различные товары.

С помощью чужой карты мужчина покупал продукты питания, спиртное, а также цветы для бывшей жены. В общей сложности осужденный похитил более 23 тыс. рублей.

Пострадавшим в данном случае стал 50-летний мужчина, который вахтовым методом работает в Якутии.

Суд приговорил преступника к 2 годам лишения свободы. Это не первая судимость на счету мужчины. Ранее он предстал перед судом за совершение преступления имущественного характера.

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Источник: 13.мвд.рф