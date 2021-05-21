В Мордовии бухгалтер пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии было передано на рассмотрение суда уголовное дело в отношении местной жительницы, которая на противозаконных основаниях завладела крупной денежной суммой.

Гражданка, работая бухгалтером в Управлении по обеспечению деятельности ЖКК Мордовии, используя свои должностные возможности, вносила в документацию сведения о размере собственной заработной платы, которые никоим образом не соответствовали действительности. Женщина указывала размер зарплаты, превышающий реальный в несколько раз.

В период с августа 2016 года по февраль прошлого года гражданка, прибегая к упомянутым противоправным действиям, похитила из регионального бюджета порядка 5 млн рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru