В Мордовии дорожные рабочие подозреваются в краже щебня

В Мордовии дорожные рабочие были уличены в причастности к краже щебня.

В первой половине осени 42-летний житель Саранска и 46-летний житель Зубово-Полянского района, которые являются дорожными рабочими, решили реализовать преступный замысел. Криминальная инициатива мужчин предусматривала похищение щебня со строящейся дороги, расположенной неподалеку от населенного пункта Зарубята. Подозреваемые похитили более 32 тонн щебня, которые вывезли на грузовике ранее незнакомого им гражданина.

Часть щебня житель Зубово-Полянского района использовал для нужд личного хозяйства. Остальное было мужчиной продано за 10 тыс. рублей. Вырученные деньги он отдал второму участнику преступления.

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Источник: 13.мвд.рф