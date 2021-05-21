В Ардатове в результате несчастного случая погиб мужчина

В Мордовии удар током унес жизнь мужчины.

Несчастный случай, ставший причиной гибели человека, произошел в прошлое воскресенье, 24 октября, в Ардатове. Местный житель 47-летнего возраста демонстрировал строение, принадлежащее знакомому, который и попросил его провести данные работы.

В определенный момент стрела манипулятора задела высоковольтный провод. По этой причине 47-летнего мужчину, управлявшего машиной, ударило током, в результате чего он скончался.

Сейчас сотрудники следственных органов проводят проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося.

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Источник: mordovia.sledcom.ru