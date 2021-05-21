В Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 60-летнего мужчины

В Лямбирском районе Мордовии столкновение двух автомобилей стало причиной гибели мужчины.

Сообщение о ДТП со смертельным исходом сотрудникам ГИБДД поступило утром 26 октября. На 5-м километре дороги между Саранском и Пензяткой не смогли разъехаться автомобили марок ВАЗ-21124 и «Инфинити».

Данное столкновение стало последним эпизодом в истории жизни 60-летнего водителя ВАЗа. Мужчина умер на месте происшествия.

Предварительно установленные обстоятельства аварии гласят, что столкновение машин произошло из-за того, что 31-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, выехала на встречную полосу, потеряв контроль над управлением. Гражданка была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф