В Саранске пойдет под суд мужчина, избивший соседей

В Саранске суд в скором времени примет решение о назначении меры наказания мужчине, которые избил своих соседей.

В конце июля нынешнего года 67-летний гражданин, проживающий в деревне Полянки, вечером проводил время возле своего дома. На улице в этот момент также находился 66-летний сосед сельчанина. Мужчины беседовали, но в определенный момент не смогли прийти к согласию по поводу одного из обсуждаемых вопросов, на почве чего произошла ссора.

Старший участник конфликта, решив, что сила слов не позволит ему доказать правоту занимаемой позиции, несколько раз ударил оппонента деревянным черенком по голове и предплечью. Пострадавший от полученных ударов упал. После этого 66-летний гражданин ещё несколько раз ударил соседа.

Жена пострадавшего, на глазах у которой произошел конфликт, попыталась пресечь действия 67-летнего мужчины. Последний в ответ на это ударил женщину черенком по ноге, а затем высказал в её адрес угрозы.

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Источник: 13.мвд.рф