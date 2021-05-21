В Зубово-Полянском районе рецидивист ограбил знакомого

В Зубово-Полянском районе сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в совершении грабежа.

На прошлой неделе 39-летний мужчина на улице встретился со своим 63-летним знакомым. Граждане решили продолжить общение в квартире пенсионера. Мужчины не ограничились исключительно прелестями общения, начав распивать спиртное. В определенный момент из кармана владельца жилья выпали денежные средства в сумме 20 тыс. рублей. Пенсионер сразу же положил деньги обратно. Это обстоятельство гость воспринял в качестве своего рода повода совершить преступление.

Воплощая в жизнь свою криминальную инициативу, 39-леттний мужчина схватил знакомого за шею, после чего достал из кармана деньги, а затем скрылся. Денежные средства подозреваемый потратил на покупку продуктов и мобильного телефона. Кроме того, за счет пенсионера мужчина расплатился с долгами.

Известно, что в прошлом году подозреваемый вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение кражи.

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Источник: 13.мвд.рф