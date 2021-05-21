В Саранске 18-летнего парня осудили за угон автомобиля

В Саранске выслушал судебный приговор молодой человек, признанный виновным в угоне автомобиля.

В середине мая нынешнего года 18-летний студент одного из техникумов Саранска в ночное время суток проходил мимо дома, расположенного по адресу – улица Косарева, где обратил внимание на автомобиль марки ВАЗ-2112, дверь которого не была закрыта.

Молодой человек, проникнув в салон машины, обнаружил, что в замке зажигания были оставлены ключи. Подключив лежавший в салоне аккумулятор, парень отправился кататься по городу. После завершения ночной поездки молодой человек оставил машину возле дома, расположенного по адресу – улица Тани Бибиной.

Суд приговорил угонщика к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф