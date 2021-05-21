В Рузаевке автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Рузаевке пенсионерка оказалась на больничной койке в результате ДТП.

Утром 25 октября возле дома № 15, расположенного по адресу – улица Карла Маркса, были замечены машина скорой помощи и автомобиль инспекторов ДПС. Транспортные средства экстренных службы прибыли по данному адресу из-за ДТП, в котором пострадала 73-летняя гражданка, проходящая в настоящее время курс стационарного лечения.

Пенсионерка получила телесные повреждения из-за того, что её сбил автомобиль марки «Лада-Веста». Известно, 40-летний водитель транспортного средств не уступил дорогу женщине на пешеходном переходе.

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Источник: гибдд.рф