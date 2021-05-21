В Мордовии осудили мужчину, ударившего знакомого ножом

В Зубово-Полянском районе выслушал судебный приговор местный житель, который во время пьяной ссоры устроил поножовщину.

В первой половине августа нынешнего года 62-летний житель указанного района, находясь в своем доме, устроил застолье. Употреблял спиртное мужчина в компании знакомого. В определенный момент затуманенное алкоголем сознание привело к ссоре между собутыльниками. Владелец жилья, не контролируя свои эмоции, схватился за нож, которым ударил оппонента в область шеи и туловища. Пострадавший выжил.

Зубово-Полянский районный суд назначил 62-летнему мужчине меру наказания в виде реального тюремного срока. За решеткой преступник, едва не убивший знакомого, проведет два года.

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Источник: epp.genproc.gov.ru