Прокуратура Торбеевского района потребовала обеспечить доступность образовательных учреждений для инвалидов

В Торбеевском районе местные образовательные учреждения не обеспечили полноценный доступ граждан с ограниченными физическими возможностями.

По результатам проведенной прокуратурой проверки было установлено, что в здания указанных учреждений в силу бездействия дирекции нет полноценного доступа для граждан, имеющих инвалидность.

Кроме того, нет вывески с названием организации, графиком работы и планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Прокуратура направила в суд несколько исковых заявлений по фактам данных нарушений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru