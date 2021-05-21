Прокуратура Торбеевского района потребовала обеспечить доступность образовательных учреждений для инвалидов

В Торбеевском районе местные образовательные учреждения не обеспечили полноценный доступ граждан с ограниченными физическими возможностями.
По результатам проведенной прокуратурой проверки было установлено, что в здания указанных учреждений в силу бездействия дирекции нет полноценного доступа для граждан, имеющих инвалидность.
Кроме того, нет вывески с названием организации, графиком работы и планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Прокуратура направила в суд несколько исковых заявлений по фактам данных нарушений.
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Источник: epp.genproc.gov.ru