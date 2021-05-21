Администрация Чамзинки нарушила закон

В Чамзинке местная администрация допустила нарушение законодательства в сфере закупок.

В начале марта администрацией указанного населенного пункта с предпринимателем был заключен контракт. Рассматриваемый документ предусматривал проведение работ по очистке тротуаров от снега.

В итоге контракт был исполнен в полном объеме, но информация об этом администрацией Чамзинки была направлена для размещения на специальном сайте позже предусмотренного законодательством срока.

Должностное лицо по результатам прокурорской проверки было привлечено к административной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru