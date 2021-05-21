В Рузаевском районе неизвестный автомобилист сбил женщину

В Рузаевском районе по вине неизвестного автомобилиста произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

Вечером 25 октября в селе Татарская Пишля 46-летняя гражданка была сбита автомобилем. Марка транспортного средства пока что не была установлена, поскольку автомобилист решил покинуть место происшествия.

ДТП произошло на улице Садовой. Известно, что женщина шла по краю проезжей части в тот момент, когда на неё совершило наезд транспортное средство, двигавшееся в попутном направлении. Пострадавшая была госпитализирована.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника инцидента.

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Источник: гибдд.рф