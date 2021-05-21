В Саранске врач обвиняется в смерти пациентки

В Саранске врач, обвиняемый в причастности к смерти пожилой пациентки, предстанет перед судом.

Летом прошлого года в частном медицинском учреждении врач-эндоскопист проводил медицинскую манипуляцию пациентке 81-летнего возраста. Во время совершения данных действий врач допустил ошибку. Данная оплошность впоследствии стала причиной ухудшения состояния пациентки. В итоге последняя на машине скорой помощи была оперативно доставлена в Мордовскую республиканскую клиническую больницу. Пенсионерка умерла.

Врач-эндоскопист свою вину в смерти женщины не признает, но результаты специальных экспертиз подтвердили наличие оплошности с его стороны, засвидетельствовали её отсутствие в действиях бригады скорой помощи и при проведении мероприятий в Мордовской республиканской клинической больнице.

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Источник: mordovia.sledcom.ru