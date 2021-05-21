В Саранске была обнаружена фальшивая денежная купюра

В Саранске была выявлена поддельная денежная купюра.

В конце прошлой недели жительница Саранска, получившая на рынке и в магазине две банкноты номиналом 5 тыс. рублей каждая, попросила своего супруга проверить данные денежные купюры на подлинность. Последний заметил, что одна из банкнот была склеена из двух фрагментов. Также мужчина обнаружил признаки шероховатости и выявил, что краситель размывается.

В магазине и на рынке приборы, предназначенные для проверки подлинности денежных купюр, отсутствуют. Продавцы не смогли ответить на вопрос о вероятности появления фальшивой банкноты в кассе.

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Источник: 13.мвд.рф