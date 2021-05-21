В Теньгушевском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Теньгушевском районе три человека получили травмы по причине опрокидывания автомобиля.

Ранним утром 26 октября 18-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21099 двигался со стороны посёлка Потьма в направлении населенного пункта Барашево. При прохождении поворота в районе 53-го километра дороги между упомянутыми населенными пунктами молодой автомобилист должны образом не удержал контроль над управлением. Данная оплошность парня стала причиной опрокидывания транспортного средства на проезжей части.

Автомобилист и два его пассажира, среди которых 31-летний мужчина и 38-летняя женщина, были доставлены в больницу. Получив необходимую медицинскую помощь, водитель и мужчина отправились домой. Женщина была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф