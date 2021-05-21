В Ковылкинском районе произошло ДТП с участием двух самосвалов

В Ковылкинском районе 45-летний водитель самосвала оказался на больничной койке из-за ДТП, виновником которого является.

Утром 26 октября на 7-м километре дороги между населенными пунктами Русская Лашма и Гумны совершили остановка два самосвала марки КамАЗ. Данные транспортные средства были вынуждены прекратить движение из-за ДТП, участниками которого были именно эти грузовики.

Сотрудниками ГИБДД было установлено, что 45-летний водитель одного из самосвалов не сумел рассчитать безопасную дистанцию, по причине чего его большегруз врезался в заднюю часть транспортного средства, двигавшегося в попутном направлении.

Виновник аварии был госпитализирован. Автомобилист не стал проходить медицинское освидетельствование.

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Источник: гибдд.рф