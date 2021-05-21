В Ромодановском районе легковушка врезалась в грузовик

В Ромодановском районе водитель легкового автомобиля врезался в грузовик.

Утром 26 октября на 1-м километре дороги между Саранском и Анненково водитель грузовика марки МАЗ совершил остановку, почувствовав удар. В большегруз врезался легковой автомобиль марки ВАЗ-21104. Предварительно было установлено, что 26-летний водитель легковушки неправильно определил дистанцию до двигавшегося впереди грузовика, что и спровоцировало ДТП.

В данном случае не обошлось без пострадавших. Был травмирован 63-летний пассажир легкового автомобиля. Известно, что данному мужчине не понадобилась госпитализация.

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Источник: гибдд.рф