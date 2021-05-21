В Старошайговском районе в ДТП пострадала 46-летняя женщина

В Старошайговском районе выезд на встречную полосу, спровоцированный потерей контроля над управлением транспортным средством, стал причиной ДТП.

Происшествие произошло вечером 26 октября 152-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 30-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Киа-Соренто», в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем марки «Рено-Логан».

Пострадала 46-летняя пассажирка «Рено».

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Источник: гибдд.рф