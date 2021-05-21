В Саранске автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске мужчина попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

ДТП произошло вечером 26 октября на территории Октябрьского района города. В деревне Полянки 51-летний водитель автомобиля марки «Рено-Логан» возле дома № 63, расположенного по адресу – улица Юбилейная, совершил наезд на 62-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф