В Рузаевке полицейские рассказали школьникам о вреде наркотиков

В рамках проведения акции под названием акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники ОМВД России по Рузаевскому району провели в средней общеобразовательной школе № 8 профилактическое мероприятие.

Майор полиции Лариса Прохорова рассказала школьникам о негативных последствиях употребления наркотиков, влиянии вредных привычек на физическое и душевное состояние человека.

Лейтенант полиции Олег Бараусов провел для детей на уроке физической культуры разминку.

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Источник: 13.мвд.рф