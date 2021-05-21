В Мордовию прибыли на обучение кинологи из нескольких регионов России

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение специалистов-кинологов с розыскными собаками.

На обучение прибыли 30 инструкторов-кинологов из 14 территориальных органов ФСИН России: Кировской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Нижегородской, Ленинградской областей, Ставропольского края, республик Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Чувашия.

С целью проверки рабочих качеств служебных собак был проведен входной контроль.

Указанная проверка проводилась комиссией на учебных полигонах цикла кинологической службы.

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Источник: 13.fsin.gov.ru