Житель Саранска, обвиняемый в причинении смерти знакомому, был заключен под стражу

В Мордовии заключили под стражу мужчину, который до смерти избил своего знакомого.

Согласно информации, которой в настоящее время располагают сотрудники следственных органов, 11 октября 40-летний житель Саранска, будучи пьяным, на улице поссорился со своим 28-летним знакомым. То ли в связи с опьянением, то ли из-за врожденной вспыльчивости старший участник конфликта решил, что пришло время пустить в ход так называемую силовую аргументацию. Это решение привело к тому, что 28-летний молодой человек был жестоко избит.

После этого 40-летний горожанин, вспомнив о взаимоуважении, о котором ещё несколько минут назад напрочь забыл, проводил пострадавшего домой.

Состояние молодого человека постепенно ухудшалось, в результате чего 13 октября он был госпитализирован в одну из больниц Саранска. Спустя несколько дней парень скончался. Было установлено, что причинами смерти молодого человека стали отек головного мозга и тупая закрытая травма головы.

Также читайте о том, что в Саранске была обнаружена фальшивая денежная купюра.

Источник: 13.мвд.рф