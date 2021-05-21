Житель Темниковского района подозревается в краже велосипеда

В Темниковском районе местный житель был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в краже велосипеда.

В начале октября 50-летний житель деревни Татарское Караево, находясь в Темникове, похитил оставленный без присмотра велосипед. Законная владелица двухколесного транспортного средства, обнаружив пропажу, обращаться в полицию не стала, решив найти велосипед своими силами.

Спустя несколько недель в Темникове сын указанной женщины заметил мужчину с велосипедом, похожим на тот, который до кражи принадлежал его матери. Парень рассказал об этом стражу порядка, который дежурил на упомянутом участке. Полицейский остановил 50-летнего гражданина, который в ходе беседы признался в совершении преступления.

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Источник: 13.мвд.рф