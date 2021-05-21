В Рузаевском районе иномарка вылетела в кювет

В Рузаевском районе из-за превышения водителем скорости иномарка оказалась в кювете.

Поздним вечером 26 октября в районе 16-го километра дороги между Саранском и Рузаевкой автомобиль марки «Фольксваген» оказался в кювете.

На место происшествия оперативно прибыла машина скорой помощи. Медики после осмотра 28-летнего водителя транспортного средства приняли решение о его госпитализации.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автомобилист при управлении иномаркой допустил нарушение скоростного режима, вследствие чего машина, на траекторию движения которой он уже не влиял, оказалась в кювете.

Стаж вождения автомобилиста составляет 10 лет.

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Источник: гибдд.рф