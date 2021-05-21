Жительница Саранска осталась без денег, пытаясь продать свадебное платье

В Саранске попытка продать свадебное платье обернулась для местной жительницы потерей денежных средств.

Не так давно 29-летняя горожанка на популярном сайте объявлений разместила публикацию о продаже своего свадебного платья. В кратчайшие сроки нашлась покупательница. Последняя, сообщив о том, что её полностью устраивает предложенная цена, выразила готовность купить товар.

После этого якобы покупательница прислала горожанке ссылку, перейдя по которой жительница Саранска указала реквизиты своей банковской карты и код на оборотной стороне. Данные действия пострадавшая совершала, полагая, что это необходимо для получения предоплаты. Затем со счета жительницы Саранска были списаны денежные средства в сумме 8 тыс. рублей, а покупательница перестала выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф